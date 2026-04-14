Accadde oggi | 14 aprile un nuovo governo con Silvio Berlusconi

Il 14 aprile si formò un nuovo governo guidato da Silvio Berlusconi, con un’alleanza di centrodestra che ottenne il 47,3% dei voti al Senato. Il Partito avversario arrivò al 38%. La coalizione di centrodestra conquistò così la maggioranza nel ramo legislativo. La formazione del governo seguì le elezioni politiche di quella data, che videro prevalere i candidati sostenitori di Berlusconi.

Il 14 aprile 2008 fu la volta della la vittoria del Pdl, con il trionfo di Silvio Berlusconi tornato a Palazzo Chigi, e la vittoria della Lega con un aumento dei consensi fino a sfiorare il 9%. In quel momento la dimensione del successo del Popolo delle Libertà, la coalizione del Cavaliere, apparve subito evidente, con la maggioranza sia alla Camera che al Senato, salda per governare.L’alleanza di centrodestra guadagnò il 47,3% dei voti al Senato contro il 38% ottenuto da Partito Democratico e Italia dei Valori. Silvio Berlusconi pronunciò parole di sana commozione, ma che manifestavano una certezza in quello che sarebbe stato il risultato poi ottenuto: “Sono commosso per il risultato elettorale che si profila e per la prova di fiducia che si profila.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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