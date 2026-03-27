Nella serata di ieri, nel centro di Sanarica, una parte di un edificio disabitato è crollata improvvisamente intorno alle ore 19:50. Il rumore forte ha destato paura tra i residenti, portando all’evacuazione di una famiglia presente nella zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali danni o conseguenze alle strutture vicine.

Il cedimento si è verificato poco prima delle 20, nel centro abitato di Sanarica, danneggiando la porzione di uno stabile. A scopo precauzionale, allontanati gli occupanti dell’edificio confinante SANARICA – Paura, nella serata di ieri, nel centro abitato di Sanarica. Poco prima delle 20, una porzione di uno stabile disabitato ha ceduto improvvisamente, allertando i residenti della zona che hanno udito il fragore del crollo. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento magliese e del comando provinciale che hanno immediatamente avviato le operazioni di verifica tra le macerie. Il cedimento ha interessato gran parte della struttura, coinvolgendo sia muri portanti, che diverse porzioni interne dell'edificio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Crollo improvviso in un edificio disabitato: paura in serata, evacuata una famiglia

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