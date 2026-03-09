Appartamento avvolto dalle fiamme a Calolzio | evacuata una famiglia

Questa mattina a Calolziocorte, un incendio ha coinvolto un appartamento al penultimo piano di una palazzina in via Istria, vicino a piazza del mercato e a circa cento metri dalla strada Lecco-Bergamo. Le fiamme hanno provocato l’evacuazione di una famiglia residente nell’appartamento interessato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

L'allarme è scattato intorno alle 8: subito sul posto sono giunti, in gran numero, i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco con diversi mezzi preposti allo spegnimento delle fiamme: nel dettaglio un'autopompa serbatoio, un'autoscala, due autobotti e un carro aria. In loco anche i carabinieri della locale stazione e due ambulanze dei Volontari del Soccorso di Calolzio. La famiglia che occupa l'appartamento al secondo piano è stata evacuata per motivi di sicurezza. Al momento, stando alle informazioni trapelate da fonti sanitarie, sarebbero tre le persone portate in pronto soccorso a Lecco in osservazione.