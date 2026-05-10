Abbraccio sul Po i parà con un tricolore di 150 metri quadrati

Un paracadutista ha fatto scendere un grande Tricolore di 150 metri quadrati sul fiume Po, attirando l’attenzione dei presenti. L’atterraggio è stato seguito da applausi e si è svolto in un contesto pubblico. L’evento ha coinvolto il pubblico che ha assistito all’atterraggio del vessillo nazionale.

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