Abbraccio sul Po i parà con un tricolore di 150 metri quadrati
Un paracadutista ha fatto scendere un grande Tricolore di 150 metri quadrati sul fiume Po, attirando l’attenzione dei presenti. L’atterraggio è stato seguito da applausi e si è svolto in un contesto pubblico. L’evento ha coinvolto il pubblico che ha assistito all’atterraggio del vessillo nazionale.
Il grande Tricolore di 150 metri quadrati è atterrato, portato da un paracadutista, tra gli applausi del pubblico. Si è conclusa così la seconda cerimonia per celebrare l’Abbraccio sul Po, organizzata allo Scalo Pontieri, dall’Anpd’I piacentina (Associazione nazionale paracadutisti d’Italia).E a.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
Torna l’Abbraccio sul Po, previsto il lancio di paràE’ tutto pronto per la seconda edizione dell’Abbraccio sul Po, la celebrazione dell’incontro, alla fine della guerra, tra i paracadutisti che avevano...
“Chalet irregolari sul lago di Comabbio”, sequestrata area di 4mila metri quadratiComabbio (Varese), 8 aprile 2026 – Occupazione abusiva del demanio e irregolarità edilizie: è il risultato di un controllo della Guardia di Finanza...