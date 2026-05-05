Torna l’Abbraccio sul Po previsto il lancio di parà

Torna l’Abbraccio sul Po, con il lancio di paracadutisti previsto per la seconda edizione dell’evento. La manifestazione celebra l’incontro tra i paracadutisti che, al termine della guerra, avevano scelto di schierarsi con gli alleati del Regno del Sud e quelli che avevano combattuto per la Repubblica Sociale. Tutto è stato organizzato per permettere questa celebrazione sul fiume, con i partecipanti pronti a intervenire.

E’ tutto pronto per la seconda edizione dell’Abbraccio sul Po, la celebrazione dell’incontro, alla fine della guerra, tra i paracadutisti che avevano scelto di schierarsi con gli alleati (Regno del Sud) e quelli che avevano combattuto per la Repubblica sociale. Sabato 9 maggio, nell’area militare.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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