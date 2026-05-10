Abbiamo colpito qualcuno | Airbus A321 travolge una persona in fase di decollo incendio al motore e fumo a bordo

Un Airbus A321 della Frontier Airlines ha investito una persona mentre era in fase di decollo presso l'aeroporto internazionale di Denver. L'incidente ha provocato un incendio al motore e fumo visibile a bordo dell'aereo. La vittima ha perso la vita nell'impatto. Le autorità stanno indagando sull'accaduto e non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente.

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