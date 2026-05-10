Abbiamo colpito qualcuno | Airbus A321 travolge una persona in fase di decollo incendio al motore e fumo a bordo

Da today.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un Airbus A321 della Frontier Airlines ha investito una persona mentre era in fase di decollo presso l'aeroporto internazionale di Denver. L'incidente ha provocato un incendio al motore e fumo visibile a bordo dell'aereo. La vittima ha perso la vita nell'impatto. Le autorità stanno indagando sull'accaduto e non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente.

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Un Airbus A321 della Frontier Airlines ha investito e ucciso una persona mentre era in fase di decollo sulla pista dell'aeroporto internazionale di Denver, negli Stati Uniti. L'impatto ha innescato un incendio a uno dei motori, costringendo i piloti ad abortire la manovra e a dare il via alle.🔗 Leggi su Today.it

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