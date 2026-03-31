Un aereo di Delta Airlines partito da San Paolo e diretto ad Atlanta ha dovuto fare rientro all’aeroporto brasiliano pochi minuti dopo il decollo a causa di un'esplosione e di un incendio in uno dei motori. I passeggeri hanno vissuto momenti di paura mentre il velivolo tornava indietro, dopo che il motore ha preso fuoco. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti.

Tanta paura per i passeggeri di un volo Delta Airlines partito da San Paolo e diretto ad Atlanta. Pochi minuti dopo il decollo, uno dei motori del velivolo è esploso, andando a fuoco, e ciò ha causato l'immediato rientro all'aeroporto brasiliano. Sono stati momenti di autentico terrore nel corso dei quali chiunque si sia trovato a bordo dell'aeromobile ha temuto per la propria vita. Stando a quanto riferito dalla stampa estera, l'incidente è avvenuto nella tarda serata di domenica 29 marzo. L'airbus della Delta Airlines è decollato dall'aeroporto di San Paolo-Guarulhos (Brasile) intorno alle 23.49 (ora locale) ed era diretto allo scalo di Atlanta, in Georgia, con 286 persone a bordo, di cui 272 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'aereo decolla, ma il motore esplode e prende fuoco. Panico a bordo dell'Airbus

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