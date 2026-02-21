Incidente in A4 | due feriti Mattinata di code tra Palazzolo e Grumello

Un incidente in A4 ha causato due feriti questa mattina, provocando lunghe code tra Palazzolo e Grumello. Alle 9 di sabato 21 febbraio, un’auto è uscita di strada, coinvolgendo una ragazza di 24 anni e un bambino di 4 anni, entrambi ricoverati in ospedale. Fortunatamente, le condizioni dei feriti non sono gravi. La polizia ha chiuso temporaneamente una corsia per i soccorsi e i rilievi. La situazione sulla carreggiata rimane complicata.

LO SCHIANTO. Verso le 9 di sabato 21 febbraio un auto è finita fuori strada. Ricoverate una ragazza di 24 anni e un bimbo di 4, non sono gravi. Un’auto è finita contro il guard rail dell’autostrada A4 verso le 9 di sabato 21 febbraio. A bordo una giovane di 24 anni e un bimbo di 4. Sul posto è arrivata un’ambulanza e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale di Seriate. Per precauzione il piccolo è stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. In mattinata si sono formate code in direzione Bergamo e anche dal lato opposto a causa dei curiosi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Incidente tra 6 camion sull'autostrada A4: due autisti feriti. Chiuso il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est, in direzione VeneziaUn incidente coinvolge sei camion sull'autostrada A4 tra Sistiana e Monfalcone Est, in direzione Venezia.

Incidente tra 6 camion sull'autostrada A4: due autisti feriti. Riaperto il tratto tra Sistiana e Monfalcone Est, in direzione Venezia, rimasto chiuso per 4 oreSul tratto tra Sistiana e Monfalcone Est dell'autostrada A4, in direzione Venezia, si è verificato un incidente con coinvolgimento di sei camion.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.