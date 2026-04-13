Autostrada A4 chiude per una notte il tratto Grumello-Bergamo verso Milano

Nella notte di giovedì 16 aprile, sulla A4 Milano-Brescia, il tratto tra Grumello e Bergamo in direzione Milano sarà chiuso dalle 00:00 alle 5:00, per permettere l’installazione di cavi. La chiusura temporanea interesserà il tratto compreso tra le due località e si svolgerà durante le prime ore del mattino. Sono previste deviazioni e indicazioni per i veicoli in transito.

Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di posa cavi, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Grumello e Bergamo, verso Milano. Le stazioni di Grumello e di Seriate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Grumello, percorrere la viabilità ordinaria: viale Lega Lombarda, SP91, via Pastrengo, SS671 verso Bergamo e rientrare alla stazione di Bergamo; per la chiusura dell’entrata di Grumello e di Seriate, verso Milano: Bergamo; per la chiusura dell’entrata di Grumello e di Seriate, verso Brescia: Ponte Oglio.🔗 Leggi su Bergamonews.it Autostrada A4, chiudono per una notte le uscite di Bergamo e GrumelloLe chiusure, nella notte tra venerdì 30 e sabato 31 gennaio, programmate per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza Doppia... Leggi anche: Autostrada A4, chiudono per una notte i caselli di Bergamo e Palazzolo