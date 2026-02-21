Simone Deromedis | Non pensavo di vincere meglio di così non poteva andare! Il meteo ha cambiato tutto
Simone Deromedis ha conquistato il titolo olimpico di skicross, sorprendendo tutti durante la gara. Il meteo ha influenzato le condizioni della pista, creando imprevisti e rendendo ancora più difficile la sfida. Dopo aver ottenuto un quinto posto a Beijing 2022 e un titolo mondiale a Bakuriani 2023, il suo successo rappresenta un risultato importante. Deromedis ha commentato di non aspettarsi di vincere, sottolineando come le variabili climatiche abbiano giocato un ruolo decisivo.
Simone Deromedis è il nuovo Campione Olimpico di skicross, quattro anni dopo il quinto posto ai Giochi di Beijing 2022 e tre anni dopo il titolo mondiale conquistato a Bakuriani 2023. Il trentino della Val di Non ha chiuso il cerchio, trionfando sulla pista di Livigno e centrando la medaglia d’oro in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 davanti al compagno di squadra azzurro Federico Tomasoni. “ Follia! Meglio di così non poteva andare, nei primi giorni ho faticato a trovare le misure alla pista e anche stamattina in qualifica non era andata al meglio. Poi è andato tutto come doveva andare: materiali velocissimi, lucidità, davvero è stato tutto perfetto. 🔗 Leggi su Oasport.it
L'argento di Federico Tomasoni che ha il sole disegnatore nel casco per la sua Matilde Lorenzi