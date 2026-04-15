Keita Miyazaki a Venezia | l’arte contemporanea giapponese incontra l’Antico Oriente

In occasione della 61ª Biennale di Venezia, il Museo d’Arte Orientale Ca’ Pesaro presenta la mostra personale di Keita Miyazaki intitolata “From Water To Form”. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 9 maggio al 13 settembre 2026 e si concentra sull’arte contemporanea giapponese e le sue influenze sull’Antico Oriente. La mostra si inserisce nel programma delle celebrazioni artistiche che accompagnano l’evento veneziano.

In concomitanza con la 61ª Biennale di Venezia, dal 9 maggio al 13 settembre 2026, a Venezia, il Museo d’Arte Orientale Ca’ Pesaro ospita “From Water To Form”, mostra personale dell’artista Keita Miyazaki.Curata da Pier Paolo Scelsi, Ilaria Cera e Riccardo Freddo, con la direzione scientifica di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate FOROF, il tempio segreto di Roma dove l’arte contemporanea dialoga con l’anticoFOROF, la realtà artistica e culturale sognata, immaginata fortemente voluta e fondata dalla mecenate Giovanna Caruso Fendi, è uno dei luoghi magici... Leggi anche: Il “Manifesto” di Cinzia Benigni e Keita Nakasone apre il ciclo di mostre d’arte contemporanea Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Keita Miyazaki a Venezia: tra i tesori dell’Antico Oriente, l’arte contemporanea giapponese. Ca’ Pesaro, Museo d’Arte Orientale dal 9 maggio al 13 settembre 2026; Keita Miyazaki a Venezia, l’acqua diventa forma; Biennale di Venezia, dal 9/5 Keita Miyazaki al Museo d’Arte Orientale; Vinitaly 2026 Barletta presente alla fiera nazionale il successo dei suoi prodotti. Keita Miyazaki. From Water To FormDurante la 61° Biennale di Venezia si terrà presso il Museo d’Arte Orientale, Ca’ Pesaro di Venezia la mostra From Water To Form di Keita Miyazaki, a cura di Pier Paolo Scelsi, Ilaria Cera e Riccardo ... arte.it I corpi ibridi di Keita Miyazaki dialogano con il Ninfeo di Villa GiuliaRoma - I corpi ibridi, biomorfici di Keita Miyazaki, i suoni ispirati ai jingle dei supermercati giapponesi o alle melodie delle metropolitane rompono la staticità della scultura classica richiamando ... arte.it Glass Heart -Video Emotional Recap Un cuore spezzato. Una seconda possibilità. E una musica che non smette mai di crescere. Glass Heart racconta la storia di Akane Saijo, una giovane batterista interpretata da Yu Miyazaki, che viene improvvisamente - facebook.com facebook