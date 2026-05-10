A tavola con ’I ragazzi del Villaggio’ per finanziare il documentario

Da lanazione.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di 200 persone, tra ex studenti e insegnanti, si sono riunite a tavola per sostenere un progetto che mira a realizzare un documentario dedicato al Villaggio Artigiano di Signa. L’evento ha avuto lo scopo di commemorare l’esperienza vissuta nel villaggio e di raccogliere fondi necessari alla produzione del film. La serata ha visto la partecipazione di molti che hanno condiviso ricordi e testimonianze legati a questa realtà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Più di 200 persone, in gran parte ex studenti ed ex professori, per ricordare l’esperienza del Villaggio Artigiano di Signa e raccogliere fondi a favore di un documentario che ne racconti la storia. Si è svolto ieri, a Villa Castelletti, l’evento ’Ciak! A tavola con i ragazzi del Villaggio’ organizzato dall’omonima associazione. Da mesi sono infatti in corso le riprese de ’I ragazzi del Villaggio’, documentario affidato alla regia di Federico Micali e prodotto in collaborazione col Comune di Signa. Nato nel 1945 grazie al maestro Leopoldo Fantozzi, l’istituto accoglieva i ragazzi in difficoltà e li accompagnava al conseguimento della licenza media, ma soprattutto li aiutava a imparare un mestiere.🔗 Leggi su Lanazione.it

a tavola con 8217i ragazzi del villaggio8217 per finanziare il documentario
© Lanazione.it - A tavola con ’I ragazzi del Villaggio’ per finanziare il documentario
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Crime boss sends a mad dog enforcer to single-handedly massacre a rival gang for revenge

Video Crime boss sends a mad dog enforcer to single-handedly massacre a rival gang for revenge

Notizie correlate

Leggi anche: Attività inclusive per ragazzi nello spettro autistico al 'Villaggio dei Ragazzi' | FOTO

Santangelo a Villano: "Abbia il coraggio di dire che la Regione non vuole più finanziare il Villaggio"Non si placa la polemica sul taglio ai fondi per il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web