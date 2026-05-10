A tavola con ’I ragazzi del Villaggio’ per finanziare il documentario

Più di 200 persone, tra ex studenti e insegnanti, si sono riunite a tavola per sostenere un progetto che mira a realizzare un documentario dedicato al Villaggio Artigiano di Signa. L’evento ha avuto lo scopo di commemorare l’esperienza vissuta nel villaggio e di raccogliere fondi necessari alla produzione del film. La serata ha visto la partecipazione di molti che hanno condiviso ricordi e testimonianze legati a questa realtà.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui