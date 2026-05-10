A tavola con ’I ragazzi del Villaggio’ per finanziare il documentario
Più di 200 persone, tra ex studenti e insegnanti, si sono riunite a tavola per sostenere un progetto che mira a realizzare un documentario dedicato al Villaggio Artigiano di Signa. L’evento ha avuto lo scopo di commemorare l’esperienza vissuta nel villaggio e di raccogliere fondi necessari alla produzione del film. La serata ha visto la partecipazione di molti che hanno condiviso ricordi e testimonianze legati a questa realtà.
Più di 200 persone, in gran parte ex studenti ed ex professori, per ricordare l’esperienza del Villaggio Artigiano di Signa e raccogliere fondi a favore di un documentario che ne racconti la storia. Si è svolto ieri, a Villa Castelletti, l’evento ’Ciak! A tavola con i ragazzi del Villaggio’ organizzato dall’omonima associazione. Da mesi sono infatti in corso le riprese de ’I ragazzi del Villaggio’, documentario affidato alla regia di Federico Micali e prodotto in collaborazione col Comune di Signa. Nato nel 1945 grazie al maestro Leopoldo Fantozzi, l’istituto accoglieva i ragazzi in difficoltà e li accompagnava al conseguimento della licenza media, ma soprattutto li aiutava a imparare un mestiere.🔗 Leggi su Lanazione.it
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