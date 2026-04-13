Attività inclusive per ragazzi nello spettro autistico al ' Villaggio dei Ragazzi' | FOTO
Nel 'Villaggio dei Ragazzi', continuano le iniziative del progetto Art.&T.E.C.A., un’attività biennale che si concentra sulla promozione di attività inclusive per i giovani nello spettro autistico. L’obiettivo è offrire opportunità di espressione e crescita attraverso programmi dedicati, coinvolgendo bambini e ragazzi in un ambiente che favorisce l’inclusione e la valorizzazione delle loro capacità. La proposta si svolge all’interno di una Comunità Accogliente, con l’intento di contrastare la povertà educativa.
Proseguono le attività del progetto Art.&T.E.C.A. – Arti & Talenti in Erba in una Comunità Accogliente, iniziativa biennale dedicata al contrasto della povertà educativa e alla valorizzazione dei talenti giovanili del territorio. Nella giornata di sabato 11 aprile, presso il Villaggio dei Ragazzi.🔗 Leggi su Casertanews.it
Partono i percorsi di orientamento e mentoring per ragazzi nello spettro autistico con Art.&T.E.C.A. | FOTOSi rivolge a 211 adolescenti tra 11 e 17 anni, con particolare attenzione a 17 ragazzi nello spettro autistico, integrando arti, mestieri, tecnologia...
La magia del cinema non ha barriere: a Bitonto un cineforum dedicato ai ragazzi nello spettro autisticoL'iniziativa promossa dalle associazioni Just Imagine e Una finestra sul blu: a ospitare le proiezioni, lo storico Palazzo Planelli, nel cuore della...