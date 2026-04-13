Attività inclusive per ragazzi nello spettro autistico al ' Villaggio dei Ragazzi' | FOTO

Nel 'Villaggio dei Ragazzi', continuano le iniziative del progetto Art.&T.E.C.A., un’attività biennale che si concentra sulla promozione di attività inclusive per i giovani nello spettro autistico. L’obiettivo è offrire opportunità di espressione e crescita attraverso programmi dedicati, coinvolgendo bambini e ragazzi in un ambiente che favorisce l’inclusione e la valorizzazione delle loro capacità. La proposta si svolge all’interno di una Comunità Accogliente, con l’intento di contrastare la povertà educativa.