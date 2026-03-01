Santangelo a Villano | Abbia il coraggio di dire che la Regione non vuole più finanziare il Villaggio

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vincenzo Santangelo ha risposto al collega del Pd Marco Villano, chiedendogli di avere il coraggio di ammettere che la Regione non intende più finanziare il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni. La polemica sui fondi destinati alla struttura educativa prosegue, con entrambe le parti coinvolte in uno scambio di dichiarazioni pubbliche. La questione rimane aperta, senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Non si placa la polemica sul taglio ai fondi per il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni. Dopo la 'risposta' del consigliere regionale del Pd Marco Villano, non si è fatta attendere la replica del collega di Fdi Vincenzo Santangelo: "Sorprende l'uscita scomposta del collega Marco Villano sul Villaggio dei Ragazzi che denota un'assenza di conoscenza delle questioni". Santagelo spiega: "Per Villano è corretto stanziare solo un milione di euro per la Fondazione approvando il taglio di un ulteriore milione e 200mila euro. Si abbia il coraggio di dire le cose come stanno usando il linguaggio della semplicità e non un odioso politichese.

Taglio ai fondi per il Villaggio dei Ragazzi, Villano contro Santangelo: "Speculazione politica"Lo scontro politico si infiamma sulla questione dei tagli ai fondi per il Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni.

