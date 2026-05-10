A Sogliano studenti in scena per 5 giorni

A Sogliano al Rubicone, il teatro Comunale “Elisabetta Turroni” sarà teatro di un evento dedicato agli studenti, che si svolgerà da domani fino a venerdì. La manifestazione, alla sua ventesima edizione, prevede cinque giorni di spettacoli e attività incentrate sulla partecipazione giovanile. L’iniziativa coinvolge diverse classi delle scuole locali e mira a promuovere l’interesse per il teatro e le arti performative tra i giovani.

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Da domani a venerdì il teatro Comunale “Elisabetta Turroni” di Sogliano al Rubicone ospiterà la 20° edizione della Rassegna Teatrale Elisabetta Turroni, finanziata dal Comune di Sogliano al Rubicone, in stretta collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Sogliano, su progetto di Koiné Cooperativa Sociale, e in collaborazione con Associazione Diffusione Musica. Fondata nel 2002, la rassegna promuove il teatro come strumento di condivisione e scoperta di sé. Il programma prevede una doppia dimensione: al mattino gli studenti vivono l’esperienza da protagonisti, alternandosi tra il palcoscenico e una platea attenta e partecipe. Alla sera, le porte del “Turroni” si aprono a tutta la comunità con repliche a ingresso libero, trasformando il percorso educativo in un momento di festa per le famiglie e l’intera cittadinanza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Sogliano studenti in scena per 5 giorni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Al Teatro Dafne va in scena 3 giorni in ParadisoCosa: Lo spettacolo teatrale 3 giorni in Paradiso, scritto e diretto da Ferruccio Fumaselli. Leggi anche: Tra epica, satira e commedia: studenti in scena per la "Notte del liceo classico"