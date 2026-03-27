Cosa: Lo spettacolo teatrale 3 giorni in Paradiso, scritto e diretto da Ferruccio Fumaselli. Dove e Quando: Teatro Dafne, Ostia (Roma), il 28 e 29 marzo 2026. Perché: Una rappresentazione emozionante tratta da una storia vera che esplora l’umanità degli “invisibili” attraverso musica e danza. Il palcoscenico del Teatro Dafne di Ostia si prepara ad accogliere un’opera di profonda riflessione sociale e umana. Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 debutta 3 giorni in Paradiso, un lavoro teatrale firmato dalla penna e dalla regia di Ferruccio Fumaselli. L’opera non è solo un esercizio di stile drammaturgico, ma affonda le sue radici in una storia vera, portando sotto i riflettori quelle esistenze che troppo spesso restano ai margini dello sguardo collettivo: i cosiddetti “invisibili”. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Al Teatro Dafne va in scena 3 giorni in Paradiso

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