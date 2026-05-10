A Roma il manifesto di Sinner il campione che non si accontenta mai | Cerco ancora il mio potenziale massimo
A Roma, il pubblico ha accolto con entusiasmo il manifesto dedicato a Sinner, il tennista che si presenta come un campione determinato a raggiungere il massimo potenziale. Domani il giocatore tornerà in campo contro Popyrin agli Internazionali, mentre sui social e tra i tifosi si moltiplicano i commenti di ammirazione. Nonostante la fama, Sinner mantiene un atteggiamento umile e si impegna nel percorso di crescita sportiva.
Domani Sinner torna in campo contro Popyrin, agli Internazionali di Roma è venerato come un idolo ma resta umile e fedele alla cultura del lavoro. "La perfezione non esiste. Stiamo cercando di migliorare in ogni dettaglio, su tutti i colpi. A questo livello le piccole cose fanno una grande differenza".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Il poliziotto Cinturrino si difende ancora: “Mai premeditato di uccidere Mansouri, lo conoscevo per foto”Il poliziotto Carmelo Cinturrino davanti ai giudici del Tribunale del Riesame si difende ancora e dichiara di non conoscere Mansouri e di averlo...
La FIA ammette che in F1 “si è esagerato con l’elettrico”, Tombazis: “Mai più ostaggio dei costruttori”La FIA interviene sulle regole della Formula 1 2026 dopo appena tre gare e Nikolas Tombazis ammette che la spinta verso il 50-50 tra termico ed...