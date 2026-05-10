A Roma il manifesto di Sinner il campione che non si accontenta mai | Cerco ancora il mio potenziale massimo

A Roma, il pubblico ha accolto con entusiasmo il manifesto dedicato a Sinner, il tennista che si presenta come un campione determinato a raggiungere il massimo potenziale. Domani il giocatore tornerà in campo contro Popyrin agli Internazionali, mentre sui social e tra i tifosi si moltiplicano i commenti di ammirazione. Nonostante la fama, Sinner mantiene un atteggiamento umile e si impegna nel percorso di crescita sportiva.

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