A Roma il manifesto di Sinner il campione che non si accontenta mai | Cerco ancora il mio potenziale massimo

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, il pubblico ha accolto con entusiasmo il manifesto dedicato a Sinner, il tennista che si presenta come un campione determinato a raggiungere il massimo potenziale. Domani il giocatore tornerà in campo contro Popyrin agli Internazionali, mentre sui social e tra i tifosi si moltiplicano i commenti di ammirazione. Nonostante la fama, Sinner mantiene un atteggiamento umile e si impegna nel percorso di crescita sportiva.

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Domani Sinner torna in campo contro Popyrin, agli Internazionali di Roma è venerato come un idolo ma resta umile e fedele alla cultura del lavoro. "La perfezione non esiste. Stiamo cercando di migliorare in ogni dettaglio, su tutti i colpi. A questo livello le piccole cose fanno una grande differenza".🔗 Leggi su Fanpage.it

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