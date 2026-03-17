Il poliziotto Cinturrino si difende ancora | Mai premeditato di uccidere Mansouri lo conoscevo per foto

Il poliziotto Carmelo Cinturrino si è presentato davanti ai giudici del Tribunale del Riesame per ribadire la propria versione dei fatti, affermando di non conoscere personalmente Mansouri e di averlo riconosciuto solo attraverso una fotografia. Durante l’udienza, Cinturrino ha dichiarato di non aver mai avuto intenzioni premeditate di uccidere e ha spiegato di aver incontrato l’uomo solo in circostanze casuali.

Il poliziotto Carmelo Cinturrino davanti ai giudici del Tribunale del Riesame si difende ancora e dichiara di non conoscere Mansouri e di averlo visto solo in foto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Omicidio Rogoredo, Cinturrino: “Mai premeditato di uccidere Mansouri”Al tribunale del Riesame di Milano Carmelo Cinturrino, il poliziotto indagato per l’omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri a Rogoredo, prova a... Il poliziotto Cinturrino arrestato per omicidio: “Quando ho visto che Mansouri stava morendo ho perso la testa”Il poliziotto Carmelo Cinturrino, arrestato per omicidio volontario per aver ucciso un 28enne a Rogoredo, parla nell'ambito dell'interrogatorio... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il poliziotto Cinturrino si difende... Temi più discussi: Nuove accuse al poliziotto Cinturrino: Premeditò l’omicidio Mansouri. Indagati due suoi colleghi; Omicidio di Rogoredo, Carmelo Cinturrino è accusato di omicidio premeditato. Altri due agenti indagati; Morte di Mansouri a Rogoredo, altri due indagati. A Cinturrino contestato l'omicidio premeditato; Inchiesta Rogoredo, altri due poliziotti del commissariato Mecenate indagati. Per Cinturrino oltre trenta capi d'accusa. Cinturrino si difende ancora: Ho sparato per pauraLa posizione dell'agente accusato di omicidio volontario aggravato anche dalla premeditazione, di Abderrahim Mansouri, nel bosco di Rogoredo ... rainews.it Cinturrino si difende ancora: 'Non volevo uccidere, tragica fatalità'Ha ribadito ancora una volta che ha sparato per paura e non voleva uccidere, che è molto provato per la perdita di una vita umana, ma che è stata una tragica fatalità. Così, come riassunto d ... quotidiano.net Dentro al “sistema Cinturrino”. Quali sono le 43 accuse ai poliziotti di Rogoredo Delle nuove carte della Procura di Milano sull’omicidio di Abderrahim Mansouri emerge un contesto fatto di pestaggi, racket, falsi verbali, ricatti. Un sistema che i pm per il moment - facebook.com facebook Le minacce del poliziotto Cinturrino a Zack: "O ti arresto o ti ammazzo. Qua comando io, non i Mansouri" x.com