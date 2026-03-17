Il poliziotto Cinturrino si difende ancora | Mai premeditato di uccidere Mansouri lo conoscevo per foto

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il poliziotto Carmelo Cinturrino si è presentato davanti ai giudici del Tribunale del Riesame per ribadire la propria versione dei fatti, affermando di non conoscere personalmente Mansouri e di averlo riconosciuto solo attraverso una fotografia. Durante l’udienza, Cinturrino ha dichiarato di non aver mai avuto intenzioni premeditate di uccidere e ha spiegato di aver incontrato l’uomo solo in circostanze casuali.

Il poliziotto Carmelo Cinturrino davanti ai giudici del Tribunale del Riesame si difende ancora e dichiara di non conoscere Mansouri e di averlo visto solo in foto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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