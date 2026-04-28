A Montesilvano la 1ª edizione della Coppa del mondo di ciclismo paralimpico | le modifiche alla viabilità

A Montesilvano si svolge per la prima volta la Coppa del mondo di ciclismo paralimpico, dal 7 al 10 maggio 2026. L'evento coinvolge 534 atleti provenienti da diverse nazioni e prevede modifiche temporanee alla viabilità cittadina per agevolare le competizioni. Sono state predisposte aree riservate e deviazioni per i mezzi, mentre le strade interessate saranno chiuse o parzialmente interdette durante le giornate della manifestazione.

Montesilvano ospita un nuovo grande evento sportivo di caratura internazionale. Dal 7 al 10 maggio 2026, la città ospiterà la 1ª edizione della Coppa del mondo di ciclismo paralimpico (Para-Cycling road World Cup), un evento di portata internazionale che vedrà la partecipazione di 534 atleti, i.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate A Montesilvano la Coppa del Mondo di ciclismo paralimpicoÈ stata presentata ufficialmente, nella mattinata di giovedì 23 aprile, la tappa della Para-Cycling Road World Cup in programma a Montesilvano dal 7... Ciclismo, l’Italia non parteciperà alla prova di Coppa del Mondo pista a PerthRoma, 3 marzo 2026 – A seguito della cancellazione dei voli previsti con Qatar Airways e della mancata riprotezione su compagnie alternative non... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Ciclismo Paralimpico, a Montesilvano la Coppa del Mondo dal 7 al 10 maggio; Coppa del mondo di ciclismo paralimpico a Montesilvano; A Montesilvano la Coppa del Mondo di ciclismo paralimpico; Coppa del mondo di ciclismo paralimpico in Abruzzo, dal 7 al 10 maggio 2026 a Montesilvano. Rivista Undici. The Beatles · Don't Let Me Down (Remastered 2009). Sì chiamerà Atlanta Stadium, almeno per le settimane in cui sul prato del Mercedes-Benz Stadium si giocheranno i Mondiali. Perché l’azienda tedesca non è uno sponsor della coppa del mo - facebook.com facebook