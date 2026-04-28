A Montesilvano la 1ª edizione della Coppa del mondo di ciclismo paralimpico | le modifiche alla viabilità

Da ilpescara.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montesilvano si svolge per la prima volta la Coppa del mondo di ciclismo paralimpico, dal 7 al 10 maggio 2026. L'evento coinvolge 534 atleti provenienti da diverse nazioni e prevede modifiche temporanee alla viabilità cittadina per agevolare le competizioni. Sono state predisposte aree riservate e deviazioni per i mezzi, mentre le strade interessate saranno chiuse o parzialmente interdette durante le giornate della manifestazione.

Montesilvano ospita un nuovo grande evento sportivo di caratura internazionale.  Dal 7 al 10 maggio 2026, la città ospiterà la 1ª edizione della Coppa del mondo di ciclismo paralimpico (Para-Cycling road World Cup), un evento di portata internazionale che vedrà la partecipazione di 534 atleti, i.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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