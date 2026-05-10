A Magicland tornano gli School Days

A Magicland si prepara a ospitare nuovamente gli School Days, un evento destinato agli studenti di tutte le età delle scuole di ogni ordine e grado. Dopo il buon riscontro dell’edizione dello scorso anno, le giornate si terranno il 13 e 14 maggio, con un programma ampliato e più coinvolgente. L’obiettivo è offrire un momento di svago e apprendimento, coinvolgendo i giovani visitatori in attività dedicate.

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Gli School Days tornano ad animare Magicland. Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa sarà riproposta nelle giornate del 13 e 14 maggio, con un programma ancora più ricco e coinvolgente, pensato per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Gli alunni, accompagnati dai docenti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dopo il successo della prima edizione tornano gli School Days di MagicLandL’iniziativa è realizzata in collaborazione con Esercito Italiano, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza,... Leggi anche: School Days 2026 a MagicLand Argomenti più discussi: A MagicLand tornano gli School Days (il 13 e 14 maggio); School Days 2026 a MagicLand; A Magicland torna School days, l’evento dedicato agli studenti; Gli School Days a MagicLand con un programma più ricco -.