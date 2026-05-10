A Magicland tornano gli School Days
A Magicland si prepara a ospitare nuovamente gli School Days, un evento destinato agli studenti di tutte le età delle scuole di ogni ordine e grado. Dopo il buon riscontro dell’edizione dello scorso anno, le giornate si terranno il 13 e 14 maggio, con un programma ampliato e più coinvolgente. L’obiettivo è offrire un momento di svago e apprendimento, coinvolgendo i giovani visitatori in attività dedicate.
Gli School Days tornano ad animare Magicland. Dopo il successo dello scorso anno, l’iniziativa sarà riproposta nelle giornate del 13 e 14 maggio, con un programma ancora più ricco e coinvolgente, pensato per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Gli alunni, accompagnati dai docenti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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