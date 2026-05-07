Dopo il successo della prima edizione tornano gli School Days di MagicLand

Dopo il riscontro positivo della prima edizione, tornano gli School Days di MagicLand. L’evento è organizzato in collaborazione con diverse forze dell’ordine e enti istituzionali, tra cui l’Esercito Italiano, la Polizia di Stato, l’Aeronautica Militare, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria, i Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera e altri enti di rilievo nazionale. La manifestazione coinvolge scuole e studenti di diverse età, offrendo attività e programmi educativi mirati.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Esercito Italiano, Polizia di Stato, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Guardia Costiera, oltre a enti istituzionali e realtà operative di rilievo nazionale. Il 13 e 14 maggio.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate School Days 2026: a MagicLand la scuola esce dall’aula e diventa esperienza tra legalità, sicurezza e STEM. Integrabili nel PTOFIl 13 e 14 maggio MagicLand si trasforma nella “Scuola senza Pareti” più grande d’Italia. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Dopo il successo della prima edizione, tornano il 13 e 14 maggio gli School Days di MagicLand; Gli School Days a MagicLand con un programma più ricco -; HONDA DAY! Sabato 13 giugno 2026, all'Autodromo di Vallelunga Piero Taruffi, una giornata imperdibile per tutti gli appassionati, non solo di Honda; Modena High School Cup: dieci istituti in campo al PalaMadiba per la seconda edizione del torneo di basket. Dopo il successo della 57esima edizione di Cosmoprof l'appuntamento è a marzo 2027Roma, 2 apr. - (Adnkronos) - Archiviata con successo la 57ma edizione Cosmoprof Worldwide Bologna ha dato appuntamento a marzo 2027, quando fra il 18 e il 21 verrà proposta una rassegna che gli ... iltempo.it Ma voi vi ricordate di school days Hahahah il trash fattosi anime Beh, nel link che sto per mettervi ho caricato 4 titoli! Vediamo i veri intenditori chi sono e chi fa un punteggio 4/4! Sono curiosa cliccate il link e fatemi sapere nei commenti! Via al gioco! http - facebook.com facebook