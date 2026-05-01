Il Primo Maggio viene celebrato anche quest'anno con un messaggio rivolto alla dignità del lavoro. Dal porto di Tauro, Nausica Sbarra, segretaria della CISL di Reggio Calabria, ha inviato una lettera aperta per sottolineare l'importanza di questa giornata. La comunicazione si concentra sull'attenzione verso i lavoratori e sul valore delle loro attività, senza fare riferimento a eventi specifici o a motivazioni sottese.

? Cosa sapere Nausica Sbarra, segretaria CISL Reggio Calabria, invia una lettera aperta dal porto di Tauro.. Il sindacato chiede lavoro stabile e salari giusti per contrastare l'emigrazione giovanile locale.. In questo primo maggio 2026, l’area portuale di Tauro diventa il palcoscenico di un messaggio che parte dalle fatiche quotidiane per interrogare la coscienza sociale del Paese sul valore del lavoro dignitoso. Non è una semplice ricorrenza calendariale, ma un momento in cui la realtà delle famiglie che lottano per far quadrare i conti a fine mese trova voce e riflessione. Nausica Sbarra, Segretaria Generale CISL Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha indirizzato una lettera aperta ai lavoratori e alle lavoratrici, trasformando la giornata in un atto di responsabilità verso il territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Primo Maggio a Tauro: il messaggio della CISL sulla dignità del lavoro

Notizie correlate

Leggi anche: Riccardi: “Primo Maggio a Manfredonia: la dignità del lavoro che nessuno racconta”

Per un lavoro dignitoso: il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil a ParmaContrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale: la Festa dei Lavoratori 2026 di CGIL,...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Le piazze del Primo Maggio; Primo maggio, manifestazione di Cgil, Cisl e Uil al porto di Gioia Tauro; Primo maggio a Gioia Tauro, sindacati scelgono il porto per la festa del lavoro; Il Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil in Calabria sarà celebrato al porto di Gioia Tauro.

Primo Maggio, il PD reggino al fianco dei sindacati a Gioia Tauro: serve una svolta vera per il SudIl Partito Democratico metropolitano di Reggio Calabria al fianco dei lavoratori nel giorno del Primo Maggio. La Federazione Metropolitana del Pd è presente questa mattina al Porto di Gioia Tauro, in ... strettoweb.com

Primo maggio al porto di Gioia Tauro, per i confederaliCgil, Cisl e Uil chiedono di puntare sullo sviluppo del retro-porto per trattenere in Calabria investimenti e lavoro ... rainews.it

Lo spezzone di autonomi che si è staccato dal corteo del Primo Maggio a Torino ha tentato di sfondare il cordone di forze dell'ordine davanti all'ex Askatasuna occupata, in corso Regina Margherita. Gli antagonisti sono andati a colpire gli scudi delle forze dell' - facebook.com facebook

Primo Maggio, gruppo di autonomi a Torino contro le forze dell'ordine, carica in risposta. Gli scontri in corso Regina Margherita, davanti all'Askatasuna - #ANSA ansa.it/sito/notizie/e… x.com