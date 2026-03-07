Procreazione assistita In Calabria si combatte la detanalita’ e si genera futuro con GATJC Fertility Center | 35 anni di vita scienza e speranza ed oltre 4000 nuove famiglie

In Calabria, il GATJC Fertility Center lavora da 35 anni nel campo della procreazione assistita, aiutando oltre 4000 famiglie a realizzare il sogno di avere un figlio. Il centro si occupa di trattare le cause di infertilità e di offrire soluzioni che combinano tecnologia e competenza medica. La struttura rappresenta un punto di riferimento per chi cerca risposte e speranze nel percorso della genitorialità.

Ci sono luoghi in cui la scienza incontra l’umanità, in cui la tecnologia più avanzata si intreccia con la delicatezza dei sogni. Luoghi in cui il tempo non si misura in giorni, ma in battiti: quelli di un cuore che nasce, quelli di una famiglia che finalmente si compone. In Calabria, a Gioia Tauro, esiste da 35 anni un centro che ha trasformato questo incontro in una missione: il GATJC Fertility Center, eccellenza italiana e internazionale nella Procreazione Medicalmente Assistita. La storia del GATJC non comincia in Calabria, ma nell’Europa dell’Est, nel 1976, quando il giovane medico calabrese Umberto Giacomo Tripodi si forma in Cecoslovacchia accanto a uno dei padri mondiali della PMA, il Prof. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

