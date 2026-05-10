A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro gara GP Francia 2026

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Gran Premio di Francia di MotoGP si svolgerà domenica 10 maggio e sarà trasmesso in chiaro su TV8. La giornata inizia alle 11:00 con la gara della Moto3, seguita alle 12:15 dalla corsa della Moto2. La gara della classe regina prenderà il via alle 14:00. È possibile seguire l’intero programma in diretta sulla rete televisiva che trasmette gli eventi del campionato mondiale di motociclismo.

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Il Gran Premio di Francia di MotoGP si disputerà dalle ore 14:00 di domenica 10 maggio. La classe regina sarà preceduta, come d’abitudine, dalla gara della Moto3 (che avrà luogo dalle 11:00 ) e da quella della Moto2, programmata per le ore 12:15. Non è invece previsto alcun evento di contorno legato alla Bagger World Cup. Vedremo se il meteo giocherà tiri mancini, come è solito fare da queste parti, dove sovente è incerto e talvolta imprevedibile. Il caso dello scorso anno è stato eclatante, ma è la prova come Le Mans rappresenti un’opportunità per tutti. Il confine tra fortuna e abilità nel saper leggere la situazione è impercettibile e talvolta condizionato “dal senno di poi”.🔗 Leggi su Oasport.it

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