Oggi su TV8 vengono trasmesse in chiaro le qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Francia 2026 di MotoGP. Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 si svolgeranno sabato 9 maggio, dalle 10:50 alle 14:20. La programmazione include tutte le sessioni di prove ufficiali e la corsa Sprint, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire le sfide dei piloti in diretta.

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Francia 2026 si disputeranno sabato 9 maggio dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 inizierà la Sprint della top-class, al termine della quale saranno conferiti punti valevoli per il Motomondiale, la cui classifica è pertanto destinata a modificarsi rispetto a quella del 26 aprile. L’appuntamento transalpino, pur godendo di grande tradizione ha cambiato totalmente dimensione negli ultimi anni grazie all’ascesa di Fabio Quartararo. Le imprese di El Diablo tra il 2019 e il 2022 hanno acceso la passione anche in Francia, al punto tale che Le Mans si permette di essere il Gran Premio con più presenze nell’arco della stagione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Francia 2026

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