Oggi, domenica 10 maggio, si corre la terza tappa del Giro d’Italia 2026, che segna la conclusione della prima parte della corsa in Bulgaria. La tappa si svolge con un percorso che attraversa le strade del paese, portando i ciclisti verso il traguardo previsto in una località ancora da annunciare. La gara inizia in giornata e sarà trasmessa sui canali televisivi dedicati e in streaming online.

La lunga parentesi iniziale del Giro d’Italia 2026 sta per volgere al termine. Oggi, domenica 10 maggio, si svolgerà infatti la terza tappa dell’edizione numero 109 della Corsa Rosa, l’ultima in terra bulgara. Nello specifico i corridori affronteranno un percorso di 175 km con partenza da Plovdiv ed arrivo nella capitale Sofia. La frazione di ieri è terminata con il successo in volata dell’uruguaiano Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team), il quale ha preceduto il tedesco Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) e l’azzurro Giulio Ciccone (Lidl Trek) diventando per l’occasione anche nuovo leader della classifica generale. Il tracciato odierno si può dividere in due sezioni: la prima sarà caratterizzata da alcune salite e terminerà nei pressi della stazione sciistica di Borovest (9.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora inizia la tappa del Giro d’Italia 2026 oggi: programma 10 maggio, canali, streaming

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