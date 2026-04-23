A che ora inizia il Draft? NFL Draft 2026 Orari degli Stati Uniti e del Regno Unito dove e come guardare canali TV streaming online in diretta

Il Draft NFL 2026 si terrà inizia tra alcune ore e prevede la selezione di 257 giocatori distribuiti in sette round, che si svolgeranno nell’arco di tre giorni. Gli orari variano tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, con diverse modalità di visione disponibili. Sono previsti canali televisivi e opzioni di streaming online per seguire in diretta l’evento. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti principali del calcio americano.

2026-04-23 21:44:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Draft NFL 2026 sta per distribuire 257 giocatori in sette round di selezione nell’arco di tre giorni. I Las Vegas Raiders hanno la prima scelta, seguiti da New York Jets, Arizona Cardinals e Tennessee Titans. Si prevede che il quarterback Fernando Mendoza sarà la prima scelta, dopo aver portato l’Indiana al suo primo titolo nazionale e aver vinto l’annuale Heisman Trophy per il miglior giocatore universitario. 101GreatGoals.com spiega quando inizia il Draft NFL 2026 e come seguire l’azione negli Stati Uniti e nel Regno Unito. A che ora inizia il Draft? Orari USA e Regno Unito 2026.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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