Oggi si svolge la seconda tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza e arrivo ancora in Bulgaria. La corsa è partita questa mattina e si prevede che attraverserà diverse località prima di concludersi nel pomeriggio. La gara sarà trasmessa in diretta sui canali sportivi e disponibile anche in streaming tramite le piattaforme ufficiali dell’organizzazione. La prima tappa, disputata ieri, è stata vinta da un ciclista francese in volata, dopo una caduta avvenuta a pochi metri dal traguardo.

La prima tappa del Giro d’Italia 2026 è stata ieri conquistata da Paul Magnier. Il francese ha conquistato la volata ristretta di Burgas, condizionata anche da una caduta a 600 metri dal traguardo. Il transalpino, al primo successo in una grande corsa a tappe, è la prima maglia rosa dell’edizione numero 109. Oggi la carovana è attesa dalla seconda tappa bulgara, più mossa della precedente e con un finale incerto. Il percorso di 221 chilometri si aprirà da Burgas e si concluderà a Veliko Tarnovo. Nella parte centrale si affronteranno i GPM di terza categoria di Byala Pass e Vratnik Pass, entrambi molto pedalabili. Da qui, con un lungo tratto in discesa, ci si avvicina all’ultima ascesa della giornata, quella del Lyaskovets Monastery Pass.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora inizia la tappa del Giro d’Italia 2026 oggi: programma 9 maggio, canali, streaming

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

A che ora inizia il Draft? NFL Draft 2026 Orari degli Stati Uniti e del Regno Unito, dove e come guardare, canali TV, streaming online in diretta2026-04-23 21:44:00 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Draft NFL 2026 sta per...

Giro d’Italia 2026 oggi la 1° tappa Nessebar-Burgas: percorso, dove vederla in diretta e streaming e favoritiScatta il Giro 2026 e lo farà con la Grande Partenza dalla Bulgaria: prima tappa totalmente pianeggiante e in mano ai velocisti.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Quando parte la tappa del Giro d’Italia 2026 oggi: orario 8 maggio, tv, streaming; Giro d'Italia 2026: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria 8 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Giro d’Italia 2026, Tappa 1: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Da Nessebar a Roma: il percorso completo e la guida al Giro 109.

Quando parte la tappa del Giro d’Italia 2026 oggi: orario 8 maggio, tv, streamingIl conto alla rovescia è terminato. È tutto pronto per la partenza di un'avventura che regalerà emozioni in serie per le prossime tre settimane. Il Giro ... oasport.it

A che ora inizia e a che ora finisce Sanremo 2026 stasera: orari e durata della finaleLa finale della 76ª edizione del Festival di Sanremo prende il via alle 20.40 su Rai 1 dal Teatro Ariston. La chiusura è prevista intorno alle 2.10 di notte, quando verrà proclamato il vincitore dopo ... greenme.it

Ottant’anni fa l'Italia ripartì dal Giro. Il ciclismo univa, oggi è tutto diverso x.com

[Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Fase 2: Burgas > Veliko Tarnovo reddit