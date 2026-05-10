Durante la partita tra Cagliari e Udinese, gli spettatori presenti allo stadio Unipol Domus hanno assistito a cori di stampo razzista rivolti a due giocatori ospiti. La trasmissione televisiva dell'evento non ha mostrato o commentato quanto accaduto negli ultimi minuti, lasciando che il fatto rimanesse isolato alle testimonianze degli spettatori presenti. La partita si è conclusa con la vittoria dell'Udinese.

L'Udinese ha vinto a Cagliari ma quello che è accaduto negli ultimi minuti della partita è stato visto soltanto dagli spettatori dello stadio Unipol Domus. Infatti la regia della Lega di serie A, secondo usi e malcostumi, ha provveduto a censurare le immagini, mentre i calciatori dell'Udinese, fra questi Davis, attaccante inglese e con lui il francese Solet, entrambi di colore, protestavano per i cori volgari e razzisti con i quali i soliti idioti avevano accompagnato le giocate dei due calciatori, strilli e berci che si erano manifestati in passato nei confronti di Matuidi, Kean, Tomori, Maignan, senza alcuna pesante conseguenza disciplinare o sospensione dell'incontro come il regolamento consentirebbe.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Cagliari cori razzisti contro Davis e Solet. E la tv gira lo sguardo

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