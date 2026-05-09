Cagliari-Udinese cori razzisti contro Davis con giallo poi revocato E si scatena la rissa

Durante la partita tra Cagliari e Udinese, alcuni tifosi hanno rivolto cori razzisti nei confronti di un giocatore inglese, che ha ricevuto un cartellino giallo poi revocato. La tensione si è intensificata, portando a una rissa tra alcuni giocatori in campo. La gara si è conclusa in un clima di grande nervosismo, con il pubblico e le squadre coinvolti in momenti di tensione.

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Un match tranquillo, anche perché senza pesanti implicazioni di classifica (anche se ai sardi manca ancora un punto per la certezza di salvarsi), come Cagliari-Udinese finisce con una rissa prolungata nei minuti finali. A scatenare il tutto dei cori razzisti che innervosiscono Davis, che prende l'arbitro per un braccio per segnalare l'episodio. Dionisi d'istinto ammonisce l'attaccante, salvo poi revocare il cartellino quando capisce il motivo della protesta, anche perché lui stesso ne comprende l'origine. Il tutto però ha scatenato un inutile nervosismo, con Dossena - forse infastidito perché pensa a una perdita di tempo degli avversari, in vantaggio 1-0 - che inizia a beccarsi con Davis finché non vengono coinvolti quasi tutti i giocatori.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cagliari-Udinese, cori razzisti contro Davis con giallo poi revocato. E si scatena la rissa ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Cagliari-Udinese, brutte scene all’Unipol Domus: Davis bersagliato dagli ululati razzistiCagliari–Udinese si chiude 0-2 in favore dei friulani, grazie alle reti di Buksa e Gueye. Leggi anche: Insulti razzisti contro Kamara e Davis: l’Udinese fa muro. “Vergogna inaccettabile” Una raccolta di contenuti Cagliari-Udinese, cori razzisti contro Davis con giallo poi revocato. E si scatena la rissaFinale di gara molto nervoso, con l'attaccante inglese bersaglio di alcuni tifosi che poi litiga con Dossena prima e dopo avere servito l'assist a Gueye per il 2-0 dell'Udinese ... msn.com Buksa-Gueye, 2-0 Udinese. Cori razzisti per Davis? FURIA a fine gara | OneFootballPrima Zaniolo ha rimandato una volta in più l'appuntamento col gol colpendo il palo, poi al 56' i friulani passano in vantaggio. Grande imbucata di Solet per Kamara, che trova a centro area il tap-in ... onefootball.com