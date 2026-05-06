Studenti a caccia di futuro | arriva Meet&Work le aziende entrano in ateneo per trovare talenti
Le università hanno avviato un nuovo progetto che permette alle imprese di incontrare gli studenti direttamente negli ambienti universitari. L'iniziativa, chiamata “Meet&Work”, mira a mettere in contatto i giovani con le aziende, facilitando l'inserimento nel mondo del lavoro. Durante questi incontri, le aziende possono presentare le proprie attività e conoscere i potenziali candidati tra gli studenti. La proposta si inserisce in un tentativo di avvicinare formazione e mercato occupazionale.
L’università apre le porte alle aziende e prova ad accorciare la distanza tra aula e mondo del lavoro. Nasce con questo obiettivo “Meet&Work”, la nuova iniziativa dell’Università di Udine pensata per mettere in contatto studenti e laureandi dei corsi tecnico-scientifici con le realtà produttive.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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