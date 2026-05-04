Firenze spaccata notturna a bordo di uno scooter rubato | due cittadini bulgari in cella

Nella notte a Firenze, due cittadini bulgari sono stati arrestati dopo aver tentato di scappare a bordo di uno scooter rubato. Un residente ha notato un uomo affacciato al balcone e ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute tempestivamente. Dopo un inseguimento tra le vie della città, si è verificata una colluttazione tra i sospetti e le forze di polizia. I due sono stati portati in cella, mentre si prosegue con le indagini.

FIRENZE – Un cittadino affacciato al balcone, la chiamata tempestiva ai soccorsi e un inseguimento terminato con una colluttazione. È la sequenza di eventi che nella notte di venerdì 1 maggio ha portato all’arresto di due persone a Firenze, accusate di aver svaligiato un camper parcheggiato in via Pistoiese. In manette sono finiti un uomo di 33 anni e una donna di 35, entrambi di nazionalità bulgara e già conosciuti alle forze dell’ordine. L’operazione è scattata grazie al fondamentale senso civico di un residente. Notando dei movimenti sospetti dalla propria abitazione, il testimone ha visto la coppia arrivare a bordo di uno scooter, infrangere il finestrino di un camper e uscire poco dopo dall’abitacolo stringendo qualcosa tra le mani.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Firenze, spaccata notturna a bordo di uno scooter rubato: due cittadini bulgari in cella Notizie correlate Beccato a bordo di uno scooter rubato, nei guai 18enneA Castel Volturno i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno recuperato un motociclo rubato e denunciato un 18enne castellano,... Leggi anche: Beccati su un'auto rubata e a bordo di uno scooter col telaio manomesso: due denunce