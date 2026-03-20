Licia Fertz è una scrittrice, opinionista e modella che, dopo la perdita del marito, ha deciso di condividere la sua vita online insieme al nipote Emanuele. I due si muovono insieme in diverse città italiane, promuovendo il blog “Buongiornononna”, e sono diventati un volto noto sui social media. La loro collaborazione rappresenta un nuovo capitolo personale e professionale per Fertz.

Scrittrice, opinionista e modella, Licia Fertz insieme al suo inseparabile nipote Emanuele Usa i che la accompagna ovunque, sia sul web sia nella vita reale, sta girando l’Italia per promuovere il blog “Buongiornononna.it” e per raccontare come il segreto della longevità sia racchiuso in una sola parola: felicità. Licia Fertz era abbattuta dopo la morte del marito ma il nipote Emanuele giovane non ha permesso che la luce negli occhi della nonna si spegnesse lentamente. “Ero stanca, non avevo motivi per andare avanti” – raccontava a La Repubblica. “ Quando nel 2017 è mancato mio marito Aldo, con cui ho diviso sessant’anni di vita, mi sono sentita persa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la nonna influencer Licia Fertz e la svolta della vita con il nipote Emanuele: “Dopo la morte di mio marito mi stavo spegnendo”

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