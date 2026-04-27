Attentato a Washington il tweet misterioso del 2023 | coincidenza o ‘profezia’?

Un attentato si è verificato recentemente a Washington, attirando l'attenzione dei media e delle autorità. A pochi giorni dall'evento, un tweet pubblicato nel 2023 ha sollevato curiosità tra gli utenti, generando discussioni su possibili collegamenti tra il messaggio e l'attacco. La notizia ha suscitato interesse anche tra chi si occupa di analisi sui social network, senza che siano state ancora fornite spiegazioni ufficiali.

(Adnkronos) – Per gli amanti delle teorie del complotto, dopo l'attentato a Washington arriva un dettaglio a dir poco particolare. L'attacco armato nell'hotel che ospitava la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, con Donald Trump e tutti i principali esponenti dell'amministrazione, è stato commesso da Cole Tomas Allen, un 31enne della California. L'uomo, fermato dagli. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Attentato a Trump, al Washington Hilton nel 1981 l’attentato a Ronald Reagan che però fu ferito gravemente Attentato a Trump, la profezia involontaria di Karoline Leavitt: "Ci saranno colpi..."Dopo il fallito attentato durante la cena annuale dei corrispondenti della Casa Bianca all’hotel Hilton di Washington, sui social è emerso anche il... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Trump, attacco a Washington: chi è l'attentatore, il piano e le armi. Il punto sulle indagini; Tg1 2025/26 - Attentato fallito a Trump al gala dei media a Washington - Video; Gli spari, Trump in salvo, l'attentatore arrestato: cosa è successo a Washington; Attentato a Washington, Donald Trump illeso - RSI Info - Play RSI. Attentato a Trump, la missione di Cole Tomas Allen: il viaggio di 60 ore in treno, il check-in (regolare) in hotelSentire un rumore e non capire da dove arriva. Senti ma non vedi. Poco dopo le 20.30 di sabato all'interno della sala dei ricevimenti del Washington Hilton centinaia di corrispondenti ... ilmessaggero.it Tentato attentato a Trump, il messaggio di Giorgia Meloni e la risposta dei leader internazionaliReazioni immediate al tentato attentato Trump: Giorgia Meloni e i leader mondiali sottolineano la necessità di fermare odio e fanatismo nelle democrazie, esprimendo solidarietà al presidente. notizie.it Attentato Trump, Ecco il manifesto dell'aggressore pubblicato 10 minuti prima dell'attacco - facebook.com facebook Cole Allen, le indagini sull'attentato a Trump a Washington: la pista del lupo solitario x.com