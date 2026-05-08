L’attenzione mondiale si concentra su un focolaio di hantavirus, con l’Organizzazione Mondiale della Sanità che ha specificato che si tratta di un virus molto diverso dal coronavirus. In risposta, le autorità europee hanno attivato un meccanismo di protezione civile per fronteggiare la situazione. Mentre si analizzano le differenze tra i due agenti patogeni, gli esperti continuano a monitorare gli sviluppi e le modalità di diffusione.

“Questo non è il coronavirus. Si tratta di un virus molto diverso”. A chiarirlo, mentre cresce l’attenzione mondiale nei confronti del focolaio di hantavirus, è stato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Unanime l’opinione degli epidemiologi, che però invitano alla cautela: le informazioni sulle modalità di contagio, sui tempi di incubazione e sulla possibilità di essere infettati anche da persone asintomatiche o in fase di incubazione sono ancora poche. Intanto si rafforzano le misure di sicurezza a livello globale. Il punto della situazione. A fare il punto della situazione e cercare di rassicurare l’opinione pubblica mondiale è stato il direttore dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Hantavirus e Covid, similitudini e differenze. Scatta meccanismo di protezione civile UE. Cosa dicono gli esperti

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