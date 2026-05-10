Al Ciclodromo si sono svolti recenti eventi che hanno coinvolto 200 bambini, i quali hanno partecipato a un percorso educativo che combina ciclismo e danza. Durante l’attività, i partecipanti hanno sperimentato esercizi di equilibrio e coordinazione, alternando sessioni di bici a momenti di danza. L’obiettivo è stato favorire l’apprendimento di nuove abilità attraverso attività pratiche e divertenti, senza l’utilizzo di strumenti o tecniche specifiche di altri settori.

? Domande chiave Come si uniscono ciclismo e danza in un unico percorso educativo?. Quali attività specifiche hanno coinvolto i 200 bambini al Ciclodromo?. Chi ha coordinato le stazioni di danza aerea e yoga?. Dove verranno esposti i disegni prodotti dagli alunni dopo l'evento?.? In Breve 11 classi di Bevagna, Cantalupo, San Giacomo e San Giovanni hanno partecipato all'evento.. Collaborazione tecnica tra Bici Club Spoleto, UC Foligno e team medico FISIOLAB.. Il 14 maggio il gallerista Leonardo Moro giudicherà i lavori grafici dei bambini.. I disegni saranno esposti il 30 maggio durante il 6° Memorial Francesco Cesarini.. Circa 200 bambini delle scuole primarie hanno trasformato il Ciclodromo di Corvia in un centro di attività motorie durante la giornata dedicata al progetto educativo Pedalando nei Sogni, tenutasi venerdì 8 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 200 bambini al Ciclodromo: tra bici e danza nasce un nuovo sport

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