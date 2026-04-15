Nel Parco della Resistenza si registrano episodi di incidenti tra pedoni e ciclisti, legati al mancato rispetto delle regole di accesso. La presenza di biciclette e cani in aree non designate ha causato alcune situazioni di pericolo per i bambini che frequentano l’area. La questione è stata segnalata alle autorità, che stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza di tutti i visitatori.

Il rischio di incidenti tra pedoni e ciclisti è diventato una preoccupazione concreta nel Parco della Resistenza, dove il mancato rispetto delle regole d’accesso sta mettendo in pericolo la sicurezza dei cittadini. Una cittadina ha segnalato come la gestione degli spazi verdi sia compromessa da un flusso di biciclette fuori controllo e dalla presenza di cani che non rispettano i vincoli stabiliti dai cartelli informativi agli ingressi. Sicurezza a rischio tra velocità eccessiva e violazioni dei regolamenti. La situazione all’interno dell’area verde ha raggiunto livelli di tensione quando un gruppo di giovani ciclisti, con un’andatura paragonabile alle scene di un film d’azione, ha rischiato di investire un bambino di soli 2 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parco della Resistenza: pericolo per i bambini tra bici e cani

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