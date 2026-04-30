Valle d’Aosta | via libera al nuovo piano tra bus bici e infrastrutture

In Valle d’Aosta, l’assessore regionale ai trasporti ha presentato in Commissione il nuovo Piano regionale. Il documento riguarda principalmente servizi di bus, piste ciclabili e altre infrastrutture di mobilità. La proposta è stata illustrata ai membri della Commissione, senza ulteriori dettagli sulle possibili modifiche o approvazioni. La discussione si è concentrata sui contenuti del piano e sui prossimi passaggi amministrativi.

? Cosa sapere L'assessore Bertschy presenta in Commissione il nuovo Piano regionale dei trasporti valdostano.. Il progetto integra mobilità dolce, potenziamento A5 e gestione traforo del Monte Bianco.. L’assessore Bertschy ha delineato oggi, durante la quarta Commissione consiliare per lo Sviluppo economico, le nuove direttrici della mobilità valdostana puntando su trasporto pubblico e biciclette. Il Piano regionale dei trasporti, oggetto del confronto in sede commissionale, mira a integrare la sostenibilità ambientale con la sicurezza stradale, allineandosi alle strategie del Green Deal e ai nuovi orientamenti energetici. Il documento di programmazione analizza con attenzione il ruolo cruciale che la regione ricopre nei collegamenti verso l’esterno, sia a livello nazionale che europeo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valle d’Aosta: via libera al nuovo piano tra bus, bici e infrastrutture Notizie correlate Sclerosi multipla: nuovo servizio dolore con agopuntura in Valle d’AostaUn nuovo servizio di gestione del dolore è operativo presso l’USL della Valle d’Aosta, dedicato specificamente ai pazienti con diagnosi di sclerosi... Anci Giovani Valle d’Aosta: Therisod guida il nuovo verticeIl coordinamento dei giovani amministratori valdostani ha un nuovo volto: Firmino Therisod, sindaco di Rhêmes-Notre-Dame, è stato eletto alla guida... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Le iniziative in Valle d’Aosta per la Festa della Liberazione; Il Giro d’Italia in Valle d’Aosta; Un diario di viaggio lungo la Via Francigena in Italia da Sud a Nord; Valle d’Aosta, via libera alla manovra da 37,3 milioni. Giro della Valle d'Aosta 2025, tutte le modifiche alla viabilità da oggi al 20 luglioDalle ore 6 alle ore 20 divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli lungo le vie e i piazzali adibiti alla sosta dei mezzi delle squadre e della scorta tecnica, vale a dire corso ... rainews.it Valle d’Aosta, via libera alla manovra da 37,3 milioniIl Consiglio Valle approva il disegno di legge sulla Manovra finanziaria con 19 voti favorevoli e 15 astensioni. gioconews.it : ^ Si parte da Thumel a 1848 metri, nel silenzio profondo della Valle di Rhêmes in Valle d'Aosta, dentro i confi - facebook.com facebook