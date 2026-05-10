10libri sulla maternità per riflettere sulla gravidanza il parto e la vita dopo i figli
Ecco dieci libri dedicati alla maternità, che affrontano temi come la gravidanza, il parto e la vita dopo la nascita dei figli. Questi testi esplorano i diversi aspetti dell’essere madre, illustrando i cambiamenti fisici ed emotivi, le gioie condivise e le difficoltà incontrate nel percorso. Sono opere che offrono uno sguardo approfondito su un’esperienza complessa e spesso variegata, senza entrare nel campo delle opinioni personali.
I libri sulla maternità che sfidano tabù e sensi di colpa Per molto tempo, l'arrivo di un figlio è stato raccontato solo attraverso il filtro zuccheroso e irrealistico della «gioia più grande». Tutto il resto era un segreto impronunciabile. Questi libri sulla maternità, invece, vogliono esplorare tutti i sentimenti ambivalenti che ogni madre prova: il desiderio di libertà, il senso di perdita, la confusione, lo spaesamento. Ma anche la felicità, la gratitudine, la bellezza, la tenerezza e la forza. In modo empatico e sincero, queste scrittrici ci hanno regalato la propria storia (fatta di errori, ripensamenti e conquiste) o storie di fantasie.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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