Parto cesareo d’urgenza nella notte a Cosenza | neonata lotta per la vita dopo lo schianto sulla Statale 107

Nella notte, all’ospedale Annunziata di Cosenza, è stato effettuato un parto cesareo d’urgenza su una donna di Amantea, alla 34ª settimana di gravidanza. La donna era coinvolta in un incidente avvenuto venerdì sera nella galleria Fiego, sulla Statale 107 a San Fili, nel quale sono decedute due persone. La neonata si trova ora in condizioni critiche e lotta per la vita.

Un parto cesareo d’urgenza è stato eseguito nella notte all’ospedale Annunziata di Cosenza su una donna di Amantea alla 34ª settimana di gravidanza, coinvolta nell’incidente di venerdì sera nella galleria Fiego sulla Statale 107 a San Fili nel quale sono morte due persone. La neonata è in gravissime condizioni con una frattura bilaterale del cranio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Schianto nella notte sulla Statale 671 tra Gazzaniga e Cene: un 52enne ferito Neonata morta durante il parto cesareo al Cardarelli di Campobasso: tre medici indagatiUna neonata morta durante il parto cesareo in ospedale, in un contesto che fino a poche ore prima non lasciava presagire alcuna criticità. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tragedia sulla 107: cesareo d’urgenza nella notte, neonata in condizioni gravissime; Schianto mortale in galleria. Cesareo d'urgenza per salvare la neonata di una giovane coppia di Amantea; Parto d’urgenza per la donna coinvolta nell’incidente sulla Ss 107: la neonata è in condizioni gravissime; ‘Non lo farai mica nascere al Sant’Andrea?’. Sì, e abbiamo trovato un personale favoloso!. Parto cesareo d’urgenza nella notte a Cosenza: neonata lotta per la vita dopo lo schianto sulla Statale 107Un parto cesareo d’urgenza è stato eseguito nella notte all’ospedale Annunziata di Cosenza su una donna di Amantea alla 34ª settimana di gravidanza ... fanpage.it Schianto mortale in galleria. Cesareo d’urgenza per salvare la neonata di una giovane coppia di AmanteaStavano rientrando ad Amantea dopo una visita ginecologica che non aveva evidenziato criticità, poi lo schianto in galleria. Ora una giovane madre e la sua piccola, nata con un parto cesareo d'urgenza ... quicosenza.it Si può partorire naturalmente dopo un cesareo Lo abbiamo domandato alla nostra specialista: - facebook.com facebook