Amata | le culle della vita e le difficoltà della gravidanza in un dramma sulla maternità – Recensione

Una giovane donna siciliana, che si trasferisce a Roma, si trova ad affrontare una gravidanza non pianificata e senza il supporto di un partner. La narrazione mette in luce le sfide quotidiane di una donna che deve gestire le complicazioni legate alla maternità, tra difficoltà pratiche e emotive. La storia si concentra sulla sua esperienza personale e sulle problematiche legate alla gravidanza in un contesto di solitudine e incertezza.

Nunzia, giovane siciliana fuori sede a Roma, si ritrova ad affrontare da sola una gravidanza indesiderata. Quando scopre che il limite di tempo entro il quale poter abortire è scaduto, si trova di fronte a una decisione impossibile da prendere, per il bene suo e quello della nascitura. Nel frattempo Amata racconta una storia parallela, ovvero quella di Maddalena, stimata ingegnere che con il marito Luca, affermato pianista, è reduce da anni di tentativi falliti, aborti, cliniche e silenzi di coppia: una routine che diventa, giorno dopo giorno, sempre più pesante. E che in seguito all’ultimo mancato concepimento rischia di incrinare definitivamente il loro legame.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Amata: le culle della vita e le difficoltà della gravidanza in un dramma sulla maternità – Recensione Notizie correlate Miriam Leone e Stefano Accorsi in Amata: su Sky e NOW il film sulla maternitàIn prima TV il racconto intenso sulla maternità tra scelte difficili e legami profondi, disponibile anche in 4K on demand. Cosa sono e dove si trovano le "Culle per la vita"Circa 60 in tutta Italia, permettono alle madri in difficoltà di lasciare, totalmente protetti, i figli appena nati.