Tutta l’Unipol Arena per Olly | La libertà è la mia bussola Ma oggi ho consapevolezza

Tutta l’Unipol Arena si prepara per il concerto di Olly, che torna a esibirsi a un anno dal suo successo a Sanremo. I biglietti sono esauriti da tempo e l’evento è stato annunciato con largo anticipo, attirando molti fan desiderosi di ascoltarlo dal vivo. Olly ha dichiarato che la libertà guida le sue scelte, ma oggi si sente più consapevole.

È passato un anno dal trionfo di Sanremo, ma la voglia di Olly no. Lo conferma il sold-out, con mesi d’anticipo, del concerto di stasera all’ Unipol Arena. L’ultimo lascito di una lunga stagione di successi, assieme all’apoteosi davanti al pubblico di casa che l’aspetta a giugno. Ci sono voluti, infatti, ventidue anni per convincere la città di Genova a riaprire i cancelli dello stadio Luigi Ferraris alla musica, ma, davanti alle imprese del suo figlio da hit-parade prediletto, difficile continuare a dire no. Così, intanto Federico ’Olly’ Olivieri continua a regalare una dimensione da palasport al suo secondo album Tutta la vita, uscito (con la complicità dell’inseparabile Julien ’Juli’ Boverod) nell’autunno 2024 e trasformato nel 2025 in Tutta vita (sempre) con l’aggiunta di cinque inediti compreso Balorda nostalgia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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