Il 10 maggio 1987, alle 17.47, a Napoli si festeggiò in modo euforico la vittoria dello scudetto di calcio. Durante la celebrazione, il giornalista Gianpiero Galeazzi si rivolse all’allenatore Ottavio Bianchi gridando: “Napoli Campione d’Italia!”. La scena si svolse in un momento di grande entusiasmo tra i tifosi e gli spettatori presenti, che avevano seguito con attenzione l’evento sportivo.

Era il 10 Maggio 1987, erano le 17.47 ed il compianto Gianpiero Galeazzi urlava ad uno stranito Ottavio Bianchi: “Napoli Campione d’Italia!”. La capitale del Sud Italia, non solo il capoluogo campano, diventava grande anche nel calcio, vinceva il suo primo Scudetto. 10 Maggio 1987, Maradona diventa ufficialmente Re di Napoli. Al 29? del primo tempo di quel Napoli-Fiorentina è proprio il “Pibe de Oro” a dare inizio ad un’azione stupenda. Il tocco è per Carnevale che già aveva verticalizzato. Questi duetta con Giordano che, con un colpo di tacco, manda l’11 a tu per tu con il portiere avversario. Carnevale insacca con freddezza ed è tripudio. L’1-1 finale contro la Fiorentina regalerà a quel Napoli il primo storico Scudetto.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - 10 Maggio 1987, a Napoli fu apoteosi

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