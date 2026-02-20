Galliani sicuro | Il nostro Milan è nato il 1° luglio 1987 Berlusconi con Sacchi fu visionario

Adriano Galliani ricorda con orgoglio il giorno in cui Berlusconi acquistò il Milan, il 1° luglio 1987. Quel momento segnò l’inizio di un nuovo capitolo per il club, che ha visto successi e rivoluzioni. Galliani sottolinea il ruolo di Sacchi e Berlusconi nel plasmare il team, definendoli visionari. L’intervista è stata pubblicata in occasione dell’anniversario dell’investimento. La giornata è stata celebrata con eventi e ricordi dai protagonisti di allora.

Esattamente 40 anni fa, il Milan passava da Giussy Farina a Silvio Berlusconi. Il 20 febbraio 1986 è una data rimasta scolpita nella storia del club rossonero e nel calcio in generale. In occasione della ricorrenza, il 'Corriere della Sera' ha intervistato lo storico dirigente rossonero che ha accompagno Berlusconi dal primo all'ultimo giorno nel Milan. Parliamo, ovviamente, di Adriano Galliani. L'ex ad rossonero ha voluto parlare di quando, secondo lui, è veramente nato il Milan targato Berlusconi-Galliani. Ecco le sue parole Su quando è nato il loro Milan: «Il 1° luglio del 1987 perché nella stagione precedente c’era un tecnico, Liedholm, e due stranieri, Mark Hateley e Ray Wilkins, che non avevamo scelto noi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Galliani sicuro: “Il nostro Milan è nato il 1° luglio 1987. Berlusconi con Sacchi fu visionario” Leggi anche: Galliani: “Per Berlusconi il Milan fu un atto d’amore. Donadoni la prima mossa dirompente” Leggi anche: Filippo Galli: “Pisa-Milan 1987, l’inizio dell’era Sacchi. Eravamo belli come il Boléro di Ravel” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Incontro tra passato e presente: Allegri e Galliani insieme a Milano per guardare il Derby d'Italia. #Allegri #Galliani #Milan #Calciomercato #milannews24 - facebook.com facebook