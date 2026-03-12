De Maggio rivela | Valverde fu a un passo dal Napoli ma Zidane bloccò tutto

De Maggio ha rivelato che Valverde era vicino a trasferirsi al Napoli, ma l’accordo non si è concretizzato perché Zidane ha deciso di bloccare tutto. La trattativa avrebbe potuto influenzare il percorso della squadra, ma alla fine non è andata in porto. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio e gli addetti ai lavori.

Un retroscena di mercato che avrebbe potuto cambiare la storia recente del Napoli. A raccontarlo è stato Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, intervenuto durante la trasmissione Radio Goal. Secondo quanto spiegato dal giornalista, nel 2019 il centrocampista uruguaiano Federico Valverde fu davvero vicino a vestire la maglia azzurra. L'accordo con il Real Madrid Come raccontato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, l'allora direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli aveva praticamente chiuso l'operazione con il Real Madrid. «Nel 2019 Cristiano Giuntoli aveva chiuso l'accordo con il Real Madrid per l'acquisto di Valverde».