Ztl Novara cambiano i sensi di marcia in via Pier Lombardo e via dei Cattaneo | le novità
Da mercoledì 13 maggio, i sensi di marcia in via Pier Lombardo e in un tratto di via dei Cattaneo nel centro di Novara subiranno delle modifiche. La variazione si inserisce nel piano di riorganizzazione della zona a traffico limitato che interessa l'area della basilica di san Gaudenzio. Questi cambiamenti riguardano principalmente la regolazione del traffico veicolare in queste strade centrali.
Da mercoledì 13 maggio cambiano i sensi di marcia in due strade del centro di Novara. La modifica riguarda via Pier Lombardo e un tratto di via dei Cattaneo, nell'ambito del piano di riorganizzazione della zona a traffico limitato che interessa l'area della basilica di san Gaudenzio.Le strade.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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