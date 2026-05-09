Ztl Bettati | Nei weekend accesso gratuito per aiutare il commercio
Il capogruppo in Consiglio Comunale della Lega ha presentato una mozione che verrà discussa domani in aula. La proposta prevede la gratuità dell’accesso alla ZTL durante i fine settimana e i giorni festivi, fatta eccezione per l’isola ambientale Tommasini-Sauro. La misura mira a favorire il commercio locale, alleggerendo le restrizioni di accesso in quei periodi.
Il capogruppo in Consiglio Comunale della Lega Andrea Bettati ha depositato una mozione, che andrà in Aula domani, per chiedere la gratuità della ZTL nei fine settimana e nei giorni festivi, ad eccezione dell’isola ambientale Tommasini-Sauro, con l'obiettivo di alleggerire le difficoltà di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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