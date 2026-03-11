Ztl Carpi | estensione 2027 senza parcheggi il commercio

A Carpi, la Zona a Traffico Limitato viene estesa fino al 2027 senza prevedere nuovi parcheggi. Le associazioni dei commercianti hanno immediatamente espresso preoccupazioni, sottolineando che questa mancanza può influire negativamente sull’attività economica nel centro. La questione ha suscitato reazioni rapide da parte di chi rappresenta il commercio locale, preoccupato per le ripercussioni sulla clientela e sulle vendite.

La decisione di estendere la Zona a Traffico Limitato a Carpi sta scatenando una reazione immediata da parte delle associazioni dei commercianti, che vedono nell'assenza di parcheggi a compensazione un ostacolo insormontabile per l'economia locale. Mentre l'amministrazione comunale prevede l'attivazione dell'allargamento della Ztl in primavera del 2027, i rappresentanti del mondo imprenditoriale chiedono urgenti chiarimenti su dove i clienti potranno lasciare le auto e come verrà gestita la viabilità nel centro storico. La tensione è palpabile: le promesse di nuovi spazi di sosta fatte dal 2019 restano sulla carta, creando un vuoto di sicurezza logistica che minaccia il commercio.