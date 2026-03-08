Tindari celebra Sebastiano Tusa | accesso gratuito e iniziative speciali nei siti archeologici

Tindari organizza una giornata speciale per ricordare Sebastiano Tusa, archeologo noto a livello internazionale e ex assessore regionale scomparso sette anni fa. Durante l’evento, i siti archeologici della zona saranno aperti gratuitamente e si terranno iniziative dedicate alla sua memoria. L’obiettivo è promuovere il patrimonio culturale siciliano attraverso queste attività pubbliche e gratuite.

Per la Giornata dei Beni culturali siciliani visite guidate, restauro a porte aperte dei mosaici e cantiere archeologico del teatro Ellenistico Romano aperto al pubblico, da Milazzo a Tusa Una giornata dedicata alla memoria di Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale e ex assessore regionale scomparso sette anni fa, per celebrare e valorizzare il patrimonio culturale siciliano. Martedì 10 marzo, in occasione della Giornata dei Beni culturali siciliani, il Parco Archeologico di Tindari aprirà gratuitamente le porte dei suoi siti, offrendo a cittadini, famiglie e studenti la possibilità di vivere esperienze uniche tra scavi, mosaici e visite guidate. Accesso gratuito ai siti del Parco Archeologico di Tindari in occasione della Giornata dei Beni culturali dedicata a Sebastiano TusaAlla Villa Romana di Patti Marina si potrà assistere alle operazioni di restauro dei mosaici; a Tusa verrà aperto al pubblico il cantiere di scavo del teatro Ellenistico Romano