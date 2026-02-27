Ci pensano i volontari a restituire dignità e decoro all' area absidale del Duomo

I volontari di Puli-AMO Messina stanno lavorando per ripulire e riqualificare l’area absidale della Basilica Cattedrale di Messina, collaborando con l’Ente che gestisce la chiesa. Le iniziative mirano a restituire decoro e dignità a uno dei punti più significativi dell’edificio, con interventi di pulizia e manutenzione che continuano nel tempo. Le attività si svolgono senza l’intervento di enti pubblici o privati esterni.

Proseguono le attività di valorizzazione dell'area absidale della Basilica Cattedrale di Messina, avviate da Puli-AMO Messina in collaborazione con l'Ente Basilica Cattedrale. Sabato 28 febbraio a partire dalle 9.30, i volontari dell'associazione promuovono una giornata di pulizia pubblica aperta.